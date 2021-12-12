عربي-دولي

عالم يكشف: ظهور "أوميكرون" قد يدل على تحول المرض إلى عدوى موسمية

Lebanon 24
12-12-2021 | 00:00
A-
A+
Doc-P-896024-637748884704513611.jpg
Doc-P-896024-637748884704513611.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن عضو الفيروسات والعضو في أكاديمية العلوم الروسية، بيوتر تشوماكوف، أن فيروس كورونا يحتاج إلى أن يمر بمرحلتين من التطور قبل أن يصبح عدوى موسمية.

وقال في حديثه لموقع "Ura.ru": "إن المرحلة الأولى هي زيادة العدوى والإمراضية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الفيروس يبدأ في التكيف مع البشر وتحقيق أفضل وضع للنسخ، لأن البيئة البشرية تختلف عن بيئة الخفافيش".

وأضاف: "والمرحلة الجيدة (الثانية) تتميز بانخفاض الإمراضية، هي عندما يبدأ بعد أن يتكيف الفيروس في الانخفاض في الإمراضية. هذا هو الانتقال إلى الشكل المعتاد للعدوى الموسمية".

وعبّر عن اعتقاده أن ظهور متحور "أوميكرون" قد يدل على الانتقال إلى المرحلة الثانية لتطور الفيروس.

وأوضح: "سنرى. نحتاج إلى أسبوعين أو 3 أسابيع إضافية لفهم الاتجاه الذي يتطور فيه الوضع، وإلى أي مدى يزيح السلالات الأخرى، لأنه حتى الآن بشكل عام يمكن تفسير الوضع بطرق مختلفة تماما".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2021-12-12
01:30 | 2021-12-12
01:00 | 2021-12-12
00:30 | 2021-12-12
23:24 | 2021-12-11
16:59 | 2021-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website