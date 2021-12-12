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مصدر مقرب من أسانج يقول إنه أصيب بجلطة دماغية في سجنه ببريطانيا

Lebanon 24
12-12-2021 | 01:00
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قالت ستيلا موريس خطيبة مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، إن الأخير أصيب بجلطة دماغية بتاريخ 27 تشرين الاول الماضي، في سجن بيلمارش شديد الحراسة ببريطانيا، المحتجز فيه منذ عام 2019.

ونقلت صحيفة "تابلويد" عن خطيبة أسانج، إن الجلطة الدماغية، أصابته خلال كلمة عبر الفيديو في المحكمة العليا بلندن، وتسببت في ارتخاء جفنه الأيمن، وأدت إلى مشاكل في الذاكرة وعلامات تلف عصبي.

ووفقا لأسانج فإن الجلطة الدماغية أصابته بسبب الضغوط النفسية التي عانى منها نتيجة المحاكمة الجارية.

وبحسب الصحيفة أعربت خطيبة أسانج عن خشيتها من أن تكون هذه الجلطة الدماغية إنذارا بجلطة خطيرة قد يتعرض لها الأخير.
المصدر: روسيا اليوم
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