عربي-دولي

ترامب ينتقد قمة بايدن وبوتين الأخيرة

Lebanon 24
12-12-2021 | 01:30
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انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، القمة التي عقدها الرئيس الأميركي جو بايدن عبر الفيديو في 7 كانون الاول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في فلوريدا أمام مؤيديه: "لقد رأيته مع بوتين قبل يومين، وكنت مستاء للغاية". في الوقت نفسه، قال ترامب إنه لا يريد أن يقول إن "بايدن غير كفء".

ولم يوضح ترامب ما كان يقصده بالضبط عند الحديث عن الاجتماع بين بوتين وبايدن، علما أنه لم يتم سوى عرض لقطات من بداية الاجتماع الذي تم بين الرئيسين عبر الفيديو.
المصدر: روسيا اليوم
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