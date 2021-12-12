عربي-دولي

طهران: الحكومة الكندية تنتهك حقوق 400 ألف إيراني

Lebanon 24
12-12-2021 | 02:00
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اتهم أمين لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية في إيران، كاظم غريب آبادي، الحكومة الكندية بانتهاك حقوق مئات الآلاف من الإيرانيين.

وقال في تصريحات نقلتها شبكة "نورنيوز" إن "كندا التي تقترح قرارات أممية ضد إيران تحت ذريعة انتهاك حقوق الإنسان، هي نفسها تنتهك حقوق الشعب الإيراني ولا تحترم حقوق 400 ألف إيراني يقيمون في كندا من خلال عدم موافقتها لتوفير الخدمات القنصلية لهؤلاء الأشخاص.. ورغم هذا الانتهاك الصارخ تعترض علينا إذا قمنا بمعاقبة مجرم ما".

وأضاف أن "من يفرض العقوبات على الشعب الإيراني، أو يشارك في تنفيذها يعتبر عدوا لشعبنا ولا يمكن اعتباره مناصرا للإيرانيين".
المصدر: روسيا اليوم
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