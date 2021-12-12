كيف أصبحت الإمارات لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط؟

شكل توقيع اتفاقيات إبراهيم في أيلول 2020، والتي من خلالها طبعت كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة علاقتهما مع إسرائيل، تطوراً مهما يعتقد المحللون أنه يمكن أن يغير الديناميكيات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وبحسب موقع "مودرن ديبلوماسي" الأوروبي، "في كانون الأول من العام 2020، وقع المغرب أيضًا اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وحذت السودان حذوه في كانون الثاني من العام 2021. وأثارت اتفاقيات عام 2020، التي اعتقد الكثيرون أنها تتعلق بالرمزية أكثر من كونها جوهرية، انتقادات لتجاهلها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني (وأحداث أيار 2021، تؤكد بوضوح هذه النقطة) وتجاهلها التعقيدات الأخرى في المنطقة. ورحب جو بايدن، الذي لم يكن في حينها رئيساً، باتفاقات أبراهام التي وصفت بأنها واحدة من الإنجازات المهمة لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السابقة، وقد أشاد بها وكبار المسؤولين داخل إدارته مرارًا وتكرارًا. وتعليقًا على اتفاقيات أبراهام في الذكرى السنوية الأولى، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين: "اليوم، بعد مرور عام على توقيع الاتفاقات واتفاقيات التطبيع، تستمر الفوائد في النمو". وافتتحت إسرائيل قنصلية في الإمارات في حزيران 2021، بينما افتتحت الإمارات قنصلية في تل أبيب في تموز 2021".

وأضاف الموقع، "كما أعطت الاتفاقات دفعة للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن التجارة الثنائية بين البلدين تجاوزت 600 مليون دولار في حزيران 2021، أي بعد أقل من عام من توقيع اتفاقيات إبراهيم. في العام الماضي، كانت هناك قفزة كبيرة في عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون الإمارات العربية المتحدة، كما وتحاول إسرائيل من جانبها أيضًا جذب السياح من الإمارات العربية المتحدة. في تشرين الأول 2021، اجتمع وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والهند وناقشوا مجالات التعاون المحتملة، على وجه التحديد التجارة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعاون البحري، وقد أُطلق على هذه المجموعة اسم "رباعية" جديدة في غرب آسيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أثناء تعليقه على فحوى الاجتماع إن الدول الأربع "ناقشت توسيع التعاون الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط وآسيا، بما في ذلك من خلال التجارة، ومكافحة تغير المناخ، والتعاون في مجال الطاقة، وزيادة الأمن البحري".

وتابع الموقع، "أثناء تحسين العلاقات مع إسرائيل، كانت الإمارات العربية المتحدة تتواصل أيضًا مع إيران، وقد ظلت العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوية حتى في خضم التوترات. وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان، الشهر الماضي، إن طهران تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الإمارات وإنه من المهم تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية. قاد مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وفداً إماراتياً رفيع المستوى إلى إيران في 6 كانون الأول 2021، والتقى بنظيره الأدميرال علي شمخان ومستشار الأمن القومي الإيراني والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وناقشا القضايا الثنائية والإقليمية. جاءت هذه الزيارة بعد أيام من محادثات فيينا المتعلقة بإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي انهار في 3 كانون الأول 2021، حينها ألقت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باللوم على إيران في نهجها الصارم. وقال الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إن زيارة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان لإيران "تأتي استمراراً لجهود الدولة في تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة بما يخدم المصلحة الوطنية". في حين أن الإمارات العربية المتحدة هي لاعب رئيسي في الشرق الأوسط ويمكن أن تلعب دورًا مهمًا في المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، ستراقب كل من إسرائيل والولايات المتحدة محاولات الإمارات للتواصل مع إيران. يجادل العديد من المحللين بأن الإمارات العربية المتحدة قد تبدي اهتمامًا أقل في دفع دول الخليج الأخرى إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ويمكن القول إن المملكة العربية السعودية، الدولة الأكثر نفوذاً في الخليج العربي، صرحت أيضًا بأنها لا تستطيع تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتابع الموقع، "نقطة أخرى مهمة يجب أخذها في الحسبان هي أنه كانت هناك خلافات بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بعد أن زعمت الأولى أن الصين كانت تبني منشأة عسكرية داخل ميناء خليفة، ليس بعيدًا عن أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة. وكان هذا البناء قد توقف بعد مناقشات بين كبار المسؤولين الأميركيين ونظرائهم الإماراتيين. وتشترك الإمارات العربية المتحدة في علاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة، وتمتلك الأخيرة 3500 من قواتها المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية التي تبعد 30 كيلومترًا عن أبو ظبي، وتم تأخير بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز F35 بقيمة 23 مليار دولار أميركي لعدد من الأسباب، منها استخدام أبو ظبي لتقنية Huawei 5، ووجود الصين في نقاط مهمة من الناحية الاستراتيجية، وعرض التكنولوجيا العسكرية من قبل بكين للإمارات العربية المتحدة. وتم التوقيع على اتفاقية بيع F35s إلى الإمارات العربية المتحدة خلال إدارة ترامب. تتمتع الإمارات العربية المتحدة بالقدرة على الاحتفاظ بمكانة جيدة في المجال الاقتصادي، وستحتاج الآن إلى تفعيل سياستها الخارجية وإبقائها متزامنة مع التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط".

وختم الموقع، "سيكون التحدي الإقليمي الأكبر لها هو الحفاظ على العلاقات الودية مع إسرائيل وإيران، وعلى المستوى العالمي ضمان عدم تأثر علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعلاقاتها الودية مع الصين. في خضم كل التحديات والتعقيدات، يمكن للإمارات العربية المتحدة الاستفادة من علاقاتها مع إيران لتقليل التوترات بين الغرب وطهران".