عربي-دولي

"طائرة ثورية" ستجوب العالم.. إليكم هويّتها ومميزاتها

Lebanon 24
12-12-2021 | 08:00
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تبني الصين حالياً طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت، إذ يمكنها نقل عدد محدود من الأشخاص إلى أي مكان يريدونه في العالم خلال ساعة واحدة فقط، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية". 

وتبلغ السرعة المفترضة للطائرة نحو 19 ألف كيلومتر في الساعة، وهي قادرة على استيعاب 10 أشخاص فقط، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد.

وستكون الطائرة، التي يبلغ طولها 45 متراً قادرة على تجاوز سرعة الصوت بخمس مرات، بفضل تصميمها المعقد.

وجرى كشف النقاب عن التصميم الأولي للطائرات عبر دراسة أجراها علماء فضاء صينيون شاركوا في مهمة خارج الأرض إلى المريخ والقمر، ونشروها في مجلة "Propulsion Technology".

ويستند تصميم الطائرة الصينية الجديدة إلى تصميم طائرة Boeing Manta X-47C، التي تخلت عنها وكالة "ناسا" الفضائية عام 2000 بسبب تكلفتها الباهظة.

وشارك في تصميم الطائرة، المهندس مينخ هان تانغ، الذي عمل سابقا في وكالة "ناسا".

وتقوم الطائرة على وجود محركين مفصلين بدون أجزاء متحركة على كل جانب من جوانب الطائرة.

ورغم أن النموذج الأولي قد لا يصل إلى الإنتاج قريبا، فإنه مهم لتوفير إرشادات مهمة لتطوير الطائرة والمحركات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وتهدف الصين إلى إنتاج أسطول من هذه الطائرات بحلول نهاية عام 2035 وتوسيع بعض الطائرات لنقل 100 راكب بحلول 2045.
 
صورة الطائرة الصينية:
 
 
 
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