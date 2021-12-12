22
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بسبب عاصفة شديدة.. الكهرباء تنقطع عن مئات آلاف المنازل في كندا
Lebanon 24
12-12-2021
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت شركة "هايدرو وان" للكهرباء بأن رياحاً شديدة هبت على إقليم أونتاريو الكندي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 280 ألف منزل ومنشأة.
وأشارت شركة "هايدرو"، التي تزود حوالي 1.4 مليون عميل بالكهرباء في الإقليم، إلى أن "التيار عاد لبعض المتضررين في وقت لاحق"، لافتة إلى أنها تتوقع مزيدا من الأعطال حتى تهدأ سرعة الرياح.
وبالرغم عودة الكهرباء إلى حوالي 78 ألف عميل، فلا يزال 210 آلاف آخرين بلا كهرباء.
من جانبها، حذرت هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية من الرياح في المناطق الجنوبية من أونتاريو، موضحة أنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة.
تابع
الأكثر قراءة
السّر ينكشف.. هكذا يحصل المواطنون على الدولار بكثافة
Lebanon 24
السّر ينكشف.. هكذا يحصل المواطنون على الدولار بكثافة
11:44 | 2021-12-11
11/12/2021 11:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر جديد لبطاقات التشريج.. وهكذا يمكن شراؤها بأقل من 38 ألف ليرة
Lebanon 24
سعر جديد لبطاقات التشريج.. وهكذا يمكن شراؤها بأقل من 38 ألف ليرة
12:40 | 2021-12-11
11/12/2021 12:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب السابق مغتاظ وفش خلقه بالسعودية وفرنسا
Lebanon 24
النائب السابق مغتاظ وفش خلقه بالسعودية وفرنسا
01:00 | 2021-12-12
12/12/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على أي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
على أي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية؟
13:39 | 2021-12-11
11/12/2021 01:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الصباحية صباح اليوم الاحد
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الصباحية صباح اليوم الاحد
01:51 | 2021-12-12
12/12/2021 01:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:30 | 2021-12-12
عملية عسكرية.. الجيش العراقي يضرب "ملاذ داعش" في جبال حمرين
08:00 | 2021-12-12
"طائرة ثورية" ستجوب العالم.. إليكم هويّتها ومميزاتها
07:30 | 2021-12-12
بايدن يتوعد بإرسال قوات إلى شرق أوروبا
07:00 | 2021-12-12
الكرملين: خطاب أميركا العدواني لا يسهم في تخفيف توتر العلاقات مع موسكو
06:30 | 2021-12-12
هونغ كونغ بلا كورونا وفئة قليلة تدفع ثمناً باهظاً.. كيف ذلك؟
06:00 | 2021-12-12
تركيا تختبر أول "طائرة مسيرة" في العالم تحمل أسلحة ليزر.. تعرفوا على مواصفاتها
فيديو
محمد رمضان يثير الجدل من جديد.. إطلالة عارية والجمهور يلقي عليه الهدايا والساعات الثمينة (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان يثير الجدل من جديد.. إطلالة عارية والجمهور يلقي عليه الهدايا والساعات الثمينة (فيديو)
08:00 | 2021-12-12
12/12/2021 15:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يكشف أسرارا عن حياته الشخصية... هذا إسمه الحقيقي وزوجته كوليت كانت تطلب الطلاق (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يكشف أسرارا عن حياته الشخصية... هذا إسمه الحقيقي وزوجته كوليت كانت تطلب الطلاق (فيديو)
04:31 | 2021-12-12
12/12/2021 15:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين تخرج عن صمتها: حلقت شعري حتى يراني حسام حبيب غير جميلة ويطلقني! (فيديو)
Lebanon 24
شيرين تخرج عن صمتها: حلقت شعري حتى يراني حسام حبيب غير جميلة ويطلقني! (فيديو)
02:00 | 2021-12-12
12/12/2021 15:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact