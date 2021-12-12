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بسبب عاصفة شديدة.. الكهرباء تنقطع عن مئات آلاف المنازل في كندا

Lebanon 24
12-12-2021 | 04:30
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أفادت شركة "هايدرو وان" للكهرباء بأن رياحاً شديدة هبت على إقليم أونتاريو الكندي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 280 ألف منزل ومنشأة.

وأشارت شركة "هايدرو"، التي تزود حوالي 1.4 مليون عميل بالكهرباء في الإقليم، إلى أن "التيار عاد لبعض المتضررين في وقت لاحق"، لافتة إلى أنها تتوقع مزيدا من الأعطال حتى تهدأ سرعة الرياح.

وبالرغم عودة الكهرباء إلى حوالي 78 ألف عميل، فلا يزال 210 آلاف آخرين بلا كهرباء.

من جانبها، حذرت هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية من الرياح في المناطق الجنوبية من أونتاريو، موضحة أنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة.
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