عربي-دولي

إصابات "أوميكرون" تزداد في إسرائيل.. وتوجه لفرض قيود على غير المطعمين

Lebanon 24
12-12-2021 | 05:00
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أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بفرض الشارة الخضراء على المجمعات التجارية، وطالب بتسريع حملة التطعيم، إضافة لنيته فرض سلسلة من القيود على غير المطعمين، بحسب إذاعة "مكان".

وقرر رؤساء الائتلاف الحكومي في إسرائيل في جلسة الليلة الماضية حول الكورونا إضافة دول أخرى إلى قائمة "الدول الحمراء" خلال الأيام المقبلة.

هذا وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في اسرائيل بمتحور أوميكرون إلى 55، 40% منهم إما مطعمون أو متعافون بعد المرض.  

وفي الشأن ذاته، أشار بحث أجراه مشفى شيبا في تل هشومير إلى أن الجرعات الـ3 المضادة لكورونا توفر الحماية من الاصابة بالمتحور الجديد ومن ظهور أعراض مرضية خطيرة، وفي المقابل فإن من تلقى جرعتين فقط غير محمي بتاتا من اوميكرون.

ورصدت حتى ساعات المساء، أمس السبت، قرابة مئتي إصابة جديدة بكورونا في البلاد ليصل عدد الحالات المرضية النشطة إلى حوالي 5800، وتشير آخر المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة إلى أن عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة يبلغ مئة واثنين (102) يخضع اثنان وخمسون (52) منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي.
 
وتوفي من مضاعفات الفيروس منذ ظهوره في إسرائيل ثمانية آلاف ومئتان وعشرة (8210) أشخاص.
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