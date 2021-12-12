عربي-دولي

وسط استعدادات كثيفة.. ناقلة "إيفرغيفن" تصل إلى مدخل قناة السويس (صورة)

Lebanon 24
12-12-2021 | 05:30
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أظهر موقع "vesselfinder" لرصد حركة الناقلات، أن السفينة البنمية "إيفرغيفن"، وصلت إلى المدخل الجنوبي لقناة السويس، استعدادا لدخولها المجرى الملاحي اليوم الأحد، ضمن قافلة الجنوب.

وظهرت السفينة على موقع "vesselfinder" الخاص بمتابعة تحركات السفن حول العالم، تتحرك بجانب مطار كبيرت الحربي، في الغاطس الخاص بالمدخل الجنوبي لقناة السويس.

من جانبها، حددت هيئة قناة السويس قاطرتين لمرافقة السفينة البنمية خلال رحلتها بدءا من دخول المجرى الملاحي لقناة السويس صباح اليوم.

وأبحرت السفينة "إيفرجيفن" خلال رحلتها الحالية من مرفأ "تانجونج بيليباس" الماليزي، محملة في 30 تشرين الثاني الماضي بكامل طاقتها، ووصلت الخميس الماضي إلى مضيق باب المندب الفاصل بين اليمن والساحل الإفريقي، وبدأت تعبره متجهة عبر البحر الأحمر إلى قناة السويس بسرعة 20.5 عقدة، أو 38 كيلومترًا بالساعة، متجهة إلى أوروبا.
 
 
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