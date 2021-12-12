تركيا تختبر أول "طائرة مسيرة" في العالم تحمل أسلحة ليزر.. تعرفوا على مواصفاتها

Dünyanın ilk lazer silahlı dronu 'Eren'



Yerli ve milli üretim dünyanın ilk lazer silahlı dronu Eren, 500, 300 ve 100 metreden başarılı atışlar gerçekleştirdi. Test aşamaları süren Eren, daha sonra envantere alınacak. pic.twitter.com/UdnrKWG3R6