عربي-دولي

تركيا تختبر أول "طائرة مسيرة" في العالم تحمل أسلحة ليزر.. تعرفوا على مواصفاتها

Lebanon 24
12-12-2021 | 06:00
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قال السياسي التركي، أيكوت أردوغدو، إن تركيا اختبرت بنجاح أول طائرة مسيرة في العالم مزودة بأسلحة ليزر.

وأضاف أردوغدو يوم الجمعة: "تم إطلاق عيارات نارية ناجحة من مسافة 500 متر  و300 متر و100 متر".

والطائرة المسيرة المسماة "إرين"، مصممة لتدمير الأجهزة المتفجرة مثل القنابل والذخيرة من مسافة معينة باستخدام أسلحة الليزر، وتم تطويرها بواسطة شركتي الدفاع التركية "توبيتاك" و"أزيزغارد"، وأقصى ارتفاع لطائرة الدرون هذه هو 3000 متر.

ونشر الخبير الأمني عبد الله سيفتشي صورة الطائرة بدون طيار عبر موقع "تويتر"، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "أول طائرة بدون طيار مسلحة بالليزر في العالم من الإنتاج المحلي والوطني، إرين، تم إطلاقها بنجاح من 500 و300 و100 متر".
 
 
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