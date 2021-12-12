عربي-دولي

الكرملين: بوتين أكد لبايدن أن القوات الروسية لا تهدد أحداً

Lebanon 24
12-12-2021 | 09:00
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين أخبر نظيره الأميركي جو بايدن بأن القوات الروسية لا تهدد أحدا، وذلك ردا على المزاعم حول التحضير لـ"غزو" أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع القناة الأولى الروسية، اليوم الأحد، أن "الرئيس (بوتين) قال بوضوح مخاطبا الرئيس الأميركي، إنكم تتحدثون عن قواتنا المنتشرة في روسيا والتي لا تهدد أحدا".

وحول الأجواء التي سادت محادثات بوتين وبايدن، قال بيسكوف، إن المحادثات التي جرت بين الزعيمين اتسمت بطرح واضح لا يقبل التأويل لقضايا معينة.

وأوضح بيسكوف أن "الرئيسين بطبيعة الحال، يظهران لبعضهما أدوات التواصل الجيد، ولكن من وجهة نظر الموضوعات، ومن وجهة نظر نبرة مناقشة قضايا معينة، فهذا اتسم بالوضوح الذي لا يقبل التأويل أو التناقضات".

وأجرى الرئيسان الروسي والأميركي محادثات عبر تقنية الفيديو، الثلاثاء الماضي، وذلك في ظل التوتر على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وبحث بوتين وبايدن عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأمن الاستراتيجي والأزمة الأوكرانية وأفغانستان ونووي إيران.
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