عربي-دولي

تقرير: المفاوضات حول الاتفاق النووي النووي لم تتوقف

Lebanon 24
12-12-2021 | 10:30
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أفادت وكالة "إيرنا" عن مصادر مقربة من فريق التفاوض الإيراني بأن "المفاوضات لم تتوقف والمناقشات الفنية مستمرة حتى التوصل إلى نتيجة".

ونقلت "إيرنا" عن المصدر قوله: "الأوروبيون، وبعد محاولاتهم لتخريب الحوار، قبلوا منذ أيام مناقشة النصوص الإيرانية، لكنهم يحاولون الآن تلبية أطماع الولايات المتحدة".

وأضاف المصدر: "إننا ننفي تماما نبأ تعليق المفاوضات..المفاوضات مستمرة بشأن النصوص التي اقترحتها إيران، وسوف تستمر اليوم الأحد بجدية".
 
ومع هذا، فقد لفت إلى أن "المزايدات الأوروبية مستمرة، وهذا هو سبب بطء المفاوضات، لكنها لم تتوقف".

وأكمل: "يبدو أن الأوروبيين يحاولون من خلال خلق أجواء إعلامية ضد إيران، مواصلة الضغط على فريق التفاوض الإيراني لقبول مطالبهم خارج إطار الاتفاق النووي.. وهذا موضوع رفضته إيران أكثر من مرة وأكدت عدم رضوخها لمطالب كهذه".
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