بشأن أزمة أوكرانيا.. تهديد غربي جديد لروسيا

حذر وزراء خارجية مجموعة السبع، الأحد، روسيا، من مواجهة "عواقب وخيمة" في حال شنت أي هجوم عسكري على أوكرانيا.



وذكرت وكالة "رويترز" أنها اطلعت على مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في ليفربول، وجاء فيه بأن "أي عدوان روسي على أوكرانيا سيكون باهظ الثمن وله عواقب وخيمة".

وتتشابه مسودة البيان الختامي مع تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع.وقالت تراس إنّ "روسيا ستدفع ثمناً باهظاً جداً إذا هاجمت أوكرانيا"، مؤكدة أن "مجموعة السبع تبدي موقفا موحدا لمواجهة السلوك الروسي".وجاء اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ظل الأزمة المشتعلة على الحدود الروسية الأوكرانية على خلفية الحشود العسكرية التي دفعتها موسكو نحو الحدود.وبينما يقول الغرب وكييف إن موسكو تنوي غزو أوكرانيا بحلول أواخر يناير المقبل، إلا أن الكرملين ينفي وجود خطط من هذا القبيل.وحذر الغرب موسكو مرارا في الأسابيع الأخيرة من مغبة غزو أوكرانيا، متوعدا بعقوبات اقتصادية غير مسبوقة ستلحق أشد الأضرار بالاقتصاد الروسي.وكانت روسيا عضوة في دول مجموعة الثماني، لكن جرى طردها منها عام 2014، على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم في أوكرانيا بالقوة، وصار اسمها بعد ذلك "مجموعة السبع".وتضم مجموعة السبع: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا واليابان وإيطاليا، وتعتبر هذه المجموعة نفسها "أكبر 7 اقتصادات متقدمة" في العالم.