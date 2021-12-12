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عربي-دولي
بالصورة.. ناقلة "إيفرغيفن" تعبر من مكان جنوحها السابق في قناة السويس
Lebanon 24
12-12-2021
|
12:30
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عبرت السفينة البنمية "إيفرغيفن" من مكان الجنوح الذي تعرضت له في نهاية شهر آذار الماضي في قناة السويس، بأمان ونجاح دون أي مشاكل، وسط متابعة من غرف المراقبة والملاحة بهيئة القناة.
ودخلت "إيفرغيفن" المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة، خلال رحلتها القادمة ضمن قافلة الجنوب من السويس متجهة إلى بورسعيد، ومنها إلى أوروبا، وفق ما أظهر موقع "vesselfinder" لرصد حركة السفن.
وأبحرت السفينة "إيفرغيفن" خلال رحلتها الحالية من مرفأ "تانجونج بيليباس" الماليزي، محملة في 30 تشرين الثاني الماضي بكامل طاقتها، ووصلت الخميس الماضي إلى مضيق باب المندب الفاصل بين اليمن والساحل الإفريقي، وبدأت تعبره متجهة عبر البحر الأحمر إلى قناة السويس بسرعة 20.5 عقدة، أو 38 كيلومترًا بالساعة، متجهة إلى أوروبا.
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