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إثيوبيا.. مدينة تاريخية بقبضة "جيهة تيغراي"

Lebanon 24
12-12-2021 | 13:00
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تمكن مقاتلو جبهة تحرير تيغراي، الأحد، من استعادة السيطرة على بلدة لاليبيلا الاستراتيجية، في أحدث تطورات القتال بين الجبهة والحكومة الإثيوبية الاتحادية في أديس أبابا.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن شهود عيان، بأن مسلحي تيغراي استعادوا السيطرة على المدينة التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي، بعد أسبوعين فقط من سيطرة القوات الحكومية وحلفائها عليها.

وتقع بلدة لاليبيلا في منطقة أمهرة شمالي إثيوبيا. وفي مطلع كانون الأول الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السيطرة على لاليبيلا وطرد مسلحي جبهة تيغراي منها، لكن الجبهة قالت إن الانسحاب كان تكتيكيا.

واستولى مسلحو تيغراي على المدينة المعروفة بالكنائس المحفورة في الصخر في أغسطس الماضي.

وكانت المدينة مقصدا سياحيا مهما في إثيوبيا قبل اندلاع الحرب في نوفمبر 2020.

واندلع الصرع في إثيوبيا أولا في إقليم تيغراي قبل أن يمتد خارج الإقليم، خاصة إلى منطقة أمهرة المجاورة.
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