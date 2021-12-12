جائحة كورونا.. روسيا تحقق "رقماً كارثياً"

أظهرت بيانات رسمية في روسيا، الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 10 ملايين حالة، إلا أن الموجة الأخيرة من الجائحة بدأت في التراجع كما انخفض عدد الوفيات.ووفقا لتقديرات "رويترز"، فقد انخفض عدد الإصابات ومعدل الوفيات في الآونة الأخيرة بعد أن سجلت روسيا أكثر شهور الجائحة فتكا حتى الآن في أكتوبر الماضي.وسجلت روسيا الأحد نحو 30 ألف‬ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أقل معدل إصابة يومية منذ 13 أكتوبر، ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى عشرة ملايين و أكثر من 168 ألف حالة.وسجلت روسيا 1132 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهو أقل معدل وفيات منذ أواخر أكتوبر، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 289483. إلا أن تقديرات "رويترز تشير إلى أن عدد الوفيات أعلى بكثير ويتعدى 57 ألف حالة وفاة.ويبلغ عدد سكان روسيا 144 مليون نسمة، وتستعد البلاد الآن لاحتمال حدوث زيادة في عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد- 19" المرتبطة بمتحور "أوميكرون".وفي أواخر تشرين الثاني، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الحكومة بأن تعمل على توفير مستلزمات الأدوية والأكسجين وأسرة المستشفيات لمكافحة عدوى متحور "أوميكرون".