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بريطانيا ترفع مستوى التأهب لكورونا تزامنا مع تفشي متحور أوميكرون

Lebanon 24
12-12-2021 | 16:30
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رفعت بريطانيا اليوم الأحد درجة التأهب لمواجهة جائحة كورونا إلى "المستوى 4" من "المستوى 3"، بناء على توصية من كبار المسؤولين الطبيين، للحد من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

وقالت الحكومة في بيان إن "الأدلة المبكرة تظهر أن أوميكرون ينتشر أسرع بكثير من دلتا، وأن درجة حماية اللقاح ضد أوميكرون قد انخفضت".

ويعني رفع درجة التأهب إلى المستوى 4 أن السلطات الصحية تعتقد أن معدلات انتقال العدوى مرتفعة وتضغط على خدمات الرعاية الصحية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت اليوم الأحد إنه من المرجح أن ينتشر متحور أوميكرون أكثر من نظيره دلتا، ويتسبب في أعراض أقل حدة، ويجعل اللقاحات أقل فعالية.
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