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رقم قياسي لبركان لا بالما.. الأطول على الجزيرة الإسبانية

Lebanon 24
13-12-2021 | 00:00
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قال خبراء، الأحد، إن الثوران البركاني في جزيرة لا بالما الإسبانية، الذي أرسل أنهارا من الحمم المنصهرة على منحدرات بركان لا كومبري لقرابة ثلاثة أشهر، هو الأطول على الجزيرة منذ بدء تسجيل البراكين في عام 1500.


وبدأ الثوران يوم 19 ايلول، وقال ستافروس ميليتليدس من المعهد الجغرافي الوطني الإسباني إنه أطول من أي ثوران في لا بالما منذ بدء التسجيل قبل أكثر من 500 سنة.
وكانت الحمم المنصهرة التي تضيء سماء الليل مدمرة. ويقول برنامج كوبرنيكوس لرصد الكوارث، إن تدفقات الحمم حطمت أو دمرت 2650 مبنى على الأقل، وتسببت في إجلاء آلاف الأشخاص من بيوتهم في الجزيرة، وهي واحدة من أرخبيل جزر الكناري.
المصدر: سكاي نيوز
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