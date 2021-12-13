رقم قياسي لبركان لا بالما.. الأطول على الجزيرة الإسبانية

قال خبراء، الأحد، إن الثوران البركاني في جزيرة لا بالما الإسبانية، الذي أرسل أنهارا من الحمم المنصهرة على منحدرات بركان لا كومبري لقرابة ثلاثة أشهر، هو الأطول على الجزيرة منذ بدء تسجيل البراكين في عام 1500.وبدأ الثوران يوم 19 ايلول، وقال ستافروس ميليتليدس من المعهد الجغرافي الوطني الإسباني إنه أطول من أي ثوران في لا بالما منذ بدء التسجيل قبل أكثر من 500 سنة.