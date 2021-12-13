عربي-دولي

برلين لن توافق على تشغيل "نورد ستريم 2" في حال "التصعيد" في أوكرانيا

Lebanon 24
13-12-2021 | 01:30
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نبهت وزيرة الخارجية الألمانية، الأحد، إلى أنه لن يسمح بتشغيل خط "نورد ستريم-2" الألماني الروسي لنقل الغاز في حال شهدت أوكرانيا تصعيدا "جديدا"، وذلك بموجب اتفاق مبدئي توصلت إليه برلين وواشنطن.

وقالت آنالينا يربوك لقناة "زد دي إف" الألمانية إنه بسبب الوضع الأمني المتوتر، "تم التوافق بين الأميركيين والحكومة الألمانية السابقة" برئاسة انغيلا ميركل "على أنه لا يمكن تشغيل هذا الخط في حال (حصول) تصعيد جديد".

ويأتي ذلك في وقت حذر فيه وزراء خارجية دول مجموعة السبع روسيا من "عواقب وخيمة" إذا أقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مهاجمة أوكرانيا، وفقا لمسودة بيان للمجموعة اطلعت عليه رويترز.

بدورها حذرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، في ختام اجتماع المجموعة في ليفربول بإنكلترا، روسيا من أنها ستتعرض لـ"عواقب هائلة" في حال اجتياح أوكرانيا.

وقالت تروس إن اجتماع وزراء الخارجية السبعة أظهر "الصوت الموحد جدا لبلدان مجموعة السبع (...) والواضح جدا، بأن روسيا ستتحمل عواقب هائلة في حال اجتياح أوكرانيا".

وأضافت تروس أن بريطانيا تدرس جميع الخيارات حول كيفية الرد إذا أقدمت روسيا على غزو‭‭ ‬‬أوكرانيا، موضحة أنها استخدمت العقوبات الاقتصادية في السابق لتوجيه رسائل دبلوماسية لموسكو.

وقال الوزراء إنهم مجمعون على إدانة الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا، ودعوا موسكو للتهدئة.

وأفادت مسودة البيان، التي أكدت محتواها، مصادر من مجموعة السبع لرويترز "يجب ألا يكون لدى روسيا أي شك من أن أي عدوان عسكري على أوكرانيا سيكون ثمنه باهظا وعواقبه وخيمة".   
المصدر: الحرة
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