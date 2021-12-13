عربي-دولي

وفيات كورونا بأميركا تلامس "الرقم الخطير".. وتحذير من القادم

Lebanon 24
13-12-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-896351-637749776468957110.jpg
Doc-P-896351-637749776468957110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر إحصاء لرويترز أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت 800 ألف، الأحد، وسط زيادة محتملة في الإصابات بسبب قضاء مزيد من الوقت في الأماكن المغلقة في ظل برودة الطقس وانتشار المتحور الجديد أوميكرون شديد العدوى.


ويعني ذلك أن أعداد الوفيات من جراء هذا الفيروس وحده تخطت عدد سكان ولاية نورث داكوتا.

وعلى الرغم من اللقاحات المتاحة مجانا وعلى نطاق واسع فإن الولايات المتحدة تفقد المزيد من الأرواح بسبب الفيروس هذا العام مقارنة مع 2020 بسبب المتحور دلتا الشديد العدوى ورفض الناس تلقي لقاحات كوفيد-19.

ومنذ بداية العام، توفى أكثر من 450 ألفا في الولايات المتحدة بعد إصابتهم بكوفيد-19، فيما يعادل 57 بالمئة من مجمل وفياتها بالمرض منذ بداية الجائحة.

وقال خبراء في مجال الصحة إن معظم وفيات هذا العام كانت بين المرضى غير الحاصلين على لقاح، وارتفعت أعداد الوفيات على الرغم من تطور العناية بمرضى كورونا وطرق العلاج الجديدة مثل الأجسام المضادة.
 
انتشار سريع

ووفقا لتحليل رويترز، فقد استغرق وصول عدد الوفيات من 600 ألف حالة إلى 700 ألف 111 يوما، فيما استغرق الوصول إلى المئة ألف التالية 73 يوما.

وتشير حسابات رويترز إلى أن الولايات المتحدة أعلى دول العالم تسجيلا لوفيات كورونا، تليها البرازيل، ثم الهند.

وعلى الرغم من أنها لا تمثل سوى 4 بالمئة من سكان العالم، فقد سجلت الولايات المتحدة 14 بالمئة من وفيات كوفيد-19 و19 بالمئة من الإصابات على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تتجاوز 50 مليون حالة إصابة قريبا.

وبلغت الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة ما يقرب من 120 ألف إصابة يوميا.

وما زال العلماء يقيمون تأثير المتحور الجديد أوميكرون وما إذا كانت اللقاحات ستوفر الحماية الكاملة منه.

ويعد المتحور دلتا هو السائد في الولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن نحو 60 بالمئة من سكان الولايات المتحدة تلقوا تطعيما كاملا من فيروس كورونا.

وتزايدت مخاوف الأميركيين من المتحور الجديد أوميكرون، إذ اصطفوا لتلقي جرعات معززة للوقاية من فيروس كورونا بسرعة قياسية.

ويتلقى كل يوم ما يقل قليلا عن المليون جرعات معززة من الـ3 لقاحات المعتمدة، في أعلى معدل منذ إعلان الهيئات التنظيمية لجرعات معززة إضافية.

وقالت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والنيسكي في إفادة بالبيت الأبيض، الثلاثاء: "يجب أن نتكاتف في هذه اللحظة لمواجهة تأثير الحالات الراهنة التي نشهدها، والناجمة عن المتحور دلتا بشكل أساسي، ويجب أن نستعد لزيادة في عدد الحالات بسبب المتحور أوميكرون".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:02 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2021-12-13
05:00 | 2021-12-13
04:30 | 2021-12-13
04:00 | 2021-12-13
03:30 | 2021-12-13
03:00 | 2021-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website