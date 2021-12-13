"الشارب الخارق".. فنزويلا تلجأ لوسيلة دعاية كلاسيكية لنظام مادورو

أنتجت فنزويلا سلسلة تلفزيونية لأحدث بطل خارق لها، يطير فوق العاصمة كاراكاس، ويدمر الأعداء بقبضة حديدية. كما أنه يحمل ملامح شبيهة للرئيس نيكولاس مادورو.وتقول صحيفة واشنطن بوست إن التلفزيون الحكومي الفنزويلي بث، هذا الشهر، الحلقة الأولى من سلسلة "الشارب الخارق" وكانت أولى مشاهدها في المكتب البيضاوي، حيث ظهر زعيم بشعر أشقر، يبدو أنه خليط بين "شرير خارق والرئيس السابق دونالد ترامب، يخطط لشن هجوم".وبالضغط على زر أحمر، أطلق هذا الزعيم طائرة بدون طيار (درون) هاجمت شبكة الكهرباء في فنزويلا، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد. ثم يظهر صوت امرأة تبكي طلبا للمساعدة، ومريض يستيقظ في منتصف الجراحة وهو يصرخ.

وتتضمن الحلقة شخصيتان تشبهان زعيمي المعارضة الفنزويلية، هنري راموس ألوب وخوليو بورجيس، يضحكان ويحتفلان.ثم يصل "الشارب الخارق" ليقول لفريقه: "سوف ندمرهم معا. سأتولى الأشرار". فيطير ويحطم الدرون ويعيد الكهرباء. وتنتهي الحلقة على أنغام أغنية "غير قابل للتدمير" لأسطورة السالسا راي باريتو.تقول صحيفة واشنطن بوست إن هذه الحلقة توضح ادعاء الحكومة بأن تخريبا ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة أربعة أيام عام 2019، وهو الأمر الذي قوبل بالثناء والسخرية معا على الإنترنت.لكن بعيدا عن التعليقات، يرى المحللون أن السلسلة التلفزيونية محاولة لتحسين صورة الرئيس الذي يحتاج إلى الدعم في بلد يعاني من أزمة إنسانية استمرت لسنوات.وقال ديفيد سميلد، عالم الاجتماع في جامعة تولين الذي يركز على فنزويلا، لواشنطن بوست: "الرسوم الكاريكاتورية هي وسيلة دعاية كلاسيكية للأنظمة الاستبدادية".ويضيف أن هذا العرض الجديد "يقدم تفسيرا فعالا لكارثة الحكم في فنزويلا حيث الناس هم الضحايا، والولايات المتحدة هي الشرير ومادورو ينقذ الموقف".ولم تظهر أسماء القائمين على هذا العمل، بحسب واشنطن بوست. كما ليس من الواضح ما إذا كان سيتم بث المزيد من الحلقات.