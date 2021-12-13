بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.. "اعتراف مثير" من بوتن

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أنه اضطر للعمل سائقا لسيارة أجرة، في ظل الظروف الصعبة التي عاشتها بلاده قبل 3 عقود بعيد سقوط الاتحاد السوفيتي السابق.وجاء حديث بوتن في مقتطفات نشرتها وكالة "ريا نوفستي" الروسية الرسمية من فيلم وثائقي سيجري نشره قريبا على القناة الروسية الأولى. ويحمل الفيلم الوثائقي اسم "روسيا.. التاريخ الحديث".وقال بوتن في الفيلم إنه عمل أحيانا سائق سيارة أجرة من أجل زيادة دخله لتغطية نفقاته.وصرّح: "في بعض الأوقات كان علي أن أكسب أموالا إضافية من خلال السيارة، كسائق خاص"، مضيفا "إنه غير سار بالحديث عن ذلك بصراحة لكن للأسف هذه هي الحقيقة".