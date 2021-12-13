هل ستدوم العلاقات الإيرانية مع طالبان.. أم ستتحقق المخاوف؟

منذ أكثر من شهر، أصدر دبلوماسي إيراني رفيع المستوى تحذيرًا من أن طالبان، التي استعادت السيطرة على أفغانستان مؤخرًا، تشكل تهديدًا استراتيجيًا على حدود إيران. تم رفض تحذيراته، التي كان من الممكن أن تكون مبررة في غضون أسابيع.وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "قال رسول موسوي، مدير قسم غرب آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، في 28 تشرين الأول، "إذا حكمت طالبان أفغانستان بهذه الأيديولوجية، فستكون بالتأكيد تهديدًا استراتيجيًا لإيران. من التبسيط الإعتقاد في أن سيطرة طالبان لن تؤثر على بلدنا". وهاجم متشددون بشدة الدبلوماسي المخضرم الذي شغل نفس المنصب في ظل إدارة الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني، وطالبوا وزير الخارجية المحافظ، حسين أمير عبد اللهيان، بإعفائه من مهامه. لكن الأخير لم يستجب لطلبهم. في الأول من كانون الأول، نشرت وكالة الأنباء الأفغانية Amaaj شريط فيديو لتبادل إطلاق النار بين قوات طالبان وحرس الحدود الإيراني. بعد فترة وجيزة، أكدت وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية الاشتباكات، قائلة إن الحادث وقع في منطقة شغالك بمحافظة نمروز، بالقرب من سيستان وإقليم بلوشستان. في غضون ذلك، ظهرت مقاطع فيديو تظهر أن العديد من نقاط التفتيش الحدودية قد وقعت تحت سيطرة قوات طالبان، لكن وكالات الأنباء التابعة للحرس الثوري الإسلامي نفت هذه التقارير. وبعد ساعات قليلة، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الحادث بأنه "خلاف حدودي بين رجال الحدود" تم "إدارته وانهاؤه" من خلال "التنسيق بين حرس الحدود من الجانبين". ومع ذلك، زعمت بعض التقارير غير المؤكدة أن الاشتباكات خلفت ضحايا".وتابع الموقع، "لطالما حددت حدود إيران مع أفغانستان علاقات البلاد مع جارتها، حيث كانت الحدود مسرحًا لنشاط المهاجرين ومهربي المخدرات والجماعات المسلحة. والأهم من ذلك، يتدفق نهران مهمان إلى إيران من أفغانستان، هلمند وحريرود، وكلاهما لهما قيمة قصوى بالنسبة لطهران. في أعقاب الاشتباكات، قالت وكالة تسنيم للأنباء المدعومة من الحرس الثوري الإيراني إن إيران أقامت قبل بضع سنوات جدارًا أمنيًا على بعد مئات الأمتار من الحدود الأفغانية. وزعمت تسنيم أنه في يوم الحادث الحدودي، اعتقدت طالبان خطأً أن الحدود قد تم اختراقها عندما عبر مزارعون إيرانيون إلى الجانب الآخر من الجدار للوصول إلى مزارعهم التي تقع على الأراضي الإيرانية، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات. أعرب الإصلاحيون الإيرانيون، الذين انتقدوا انخراط طهران الدبلوماسي مع طالبان على مدى السنوات القليلة الماضية، عن أسفهم لتعامل الحكومة الحالي مع حركة طالبان، والتي كانت، حتى قبل بضعة أشهر ، لا تختلف عن الدولة الإسلامية في نظر الإيرانيين العاديين. وبخ عبد الله رمضان زاده، المتحدث السابق باسم الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، الحكومة على خطتها غير الواضحة بشأن هذه القضية. وكتب في تغريدة في 3 كانون الأول: "بدأت طالبان عملها الشرير على الحدود، عوضوا عن خطأكم ووضحوا سياستكم الخارجية". وكان رمضان زاده قد حذر في وقت سابق من أن المملكة العربية السعودية ستحول أفغانستان التي تحكمها طالبان إلى قاعدة ضد إيران، بالطريقة التي زعم بها أن طهران استخدمت اليمن ضد الرياض. وبالمثل، انتقد باحث التاريخ حسين دهباشي الحكومة بسبب الحادث الذي وقع على الحدود، فكتب في 2 كانون الأول: "ألست تخجل من نفسك لأن طالبان عبرت الحدود؟" كما انتقد الناشط الإصلاحي ميسام شرفي المتشددين والدولة قائلاً: "من المحتمل أن تكون استراتيجيتهم تسليم الأرض وكسب الوقت"، ومع ذلك، فإن طالبان "ليست غريبة، لأنهم الإخوة الروحيون لهؤلاء السادة في طهران"."وأضاف الموقع، "ووصفت وكالة تسنيم للأنباء الحادث بأنه "سوء تفاهم حدودي". وزعمت وكالة أنباء فارس، المقربة أيضًا من الحرس الثوري الإيراني، أن الاشتباك وقع بين حرس الحدود الإيراني وجماعات إجرامية مسلحة. في غضون ذلك، كتبت صحيفة "كيهان" المحافظة، التي عين رئيس تحريرها حسين شريعتمداري من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي: "حدث التعدي على الحدود في منطقة لم يتم فيها نشر حرس الحدود الرسميين لطالبان بعد، ولكن تنشط فيها عصابات البلطجية وتجار المخدرات بدلاً من ذلك". وفي هجوم مباشر على الإعلام الإصلاحي، جادلت مجلة جافان، التي يديرها الحرس الثوري الإيراني، بأن: "بعض وكالات الأنباء قد ضاعفت المزاعم حول اشتباك حدودي بين طالبان وحرس الحدود الإيراني بينما واجهنا عصابات وتجار مخدرات". ومن المثير للاهتمام أن بعض المستخدمين المحافظين على تويتر لم يصدقوا الرواية التي قدمها المتشددون حول ما حدث على الحدود. قال مصدر مقرب من الحكومة الإيرانية لموقع "ميدل إيست أي" إنه قبل سيطرة طالبان الكاملة على أفغانستان هذا العام، وضعت طهران ثلاثة شروط يجب الوفاء بها حتى لا تواجهها إيران في أفغانستان: يجب ألا يقتلوا أبناء وطنهم، ويجب ألا يقتلوا الشيعة، ويجب ألا يثيروا أي صراع داخل دائرة نصف قطرها 70 كيلومترًا من إيران. وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن كل هذه الشروط تم انتهاكها منذ الأيام الأولى لسيطرة طالبان على البلاد. وأضاف أن الجمهورية الإسلامية تعتقد أن تشكيل حكومة معادية لإيران في أفغانستان يمكن أن يشكل تهديدا كبيرا لطهران، حيث توجد احتمالية أن تستخدم ضد إيران من قبل أعداء طهران الإقليميين. لذلك، افترضت طهران أن القرار الأكثر حكمة هو عدم مواجهة طالبان، وبدلاً من ذلك إقامة علاقات سياسية وتجارية سلمية مع الجماعة".وتابع الموقع، "قال دبلوماسي إيراني سابق للموقع، شريطة عدم الكشف عن هويته، "الحادث الجديد ينذر بالخطر. مما لا شك فيه أنه في المستقبل مع ترسيخ طالبان لموطئ قدمها في أفغانستان، فإنها ستتخذ المزيد من الإجراءات ضد إيران، حتى لو حافظنا على علاقات ودية معها". وتابع قائلاً، "بينما يمكننا التعايش مع القوى الكبرى، اخترنا مواجهتها، والنتيجة هي أننا نتراجع أحيانًا في مواجهة الحكومات الصغيرة والضعيفة". وأضاف الدبلوماسي: "حتى الآن، تشعر إيران بالقلق من أنها إذا لم تتسامح مع سلوك طالبان غير الدبلوماسي، فإن أفغانستان ستقع في أيدي أعدائها وخصومها، مثل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وما إلى ذلك". ويعتقد الدبلوماسي المتقاعد أن هناك "مؤامرة كبيرة" مصممة لإيران يمكن أن تجبر الجمهورية الإسلامية على حرب استنزاف على حدودها الشرقية، وعلى السلطات الإيرانية أن تدرك ذلك. في غضون ذلك، قال خبير إيراني في الشؤون الأفغانية للموقع إن الاشتباكات الحدودية لم تكن مجرد سوء فهم. وأشار إلى أن الوضع أكثر تعقيدًا، لأنه يشمل القوات المناهضة لإيران المتحالفة مع طالبان الذين تم تعيينهم كمسؤولين إقليميين ولديهم أهدافهم الخاصة، مما قد يؤدي إلى صراعات في المستقبل. وأضاف: "طالبان لا تفهم الاتفاقات والوعود. إنهم ليسوا مجموعة منظمة ذات طبقة واحدة". وقال، شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن هذه الفئة تنحدر من مجتمع عشائري. وتابع قائلاً: "يمكن لطالبان وإيران التنسيق مع بعضهما البعض عندما يتعلق الأمر بالقضايا السياسية، ولكن عندما يتعلق الأمر بقضية عرقهم، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لهم، فإنهم يتصرفون على أساس العرق. هذا يعني أنه لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة لطهران". وشدد المحلل على أن تصور السلطات الإيرانية لحكم طالبان ما زال غير واضح وغير موثوق به. وهو يعتقد أن جوهر الفكر المتطرف لطالبان، والذي يدعو إلى إقامة خلافة، يتعارض مع آراء وأيديولوجية الدولة الشيعية الإيرانية. وتابع قائلاً: "إلى أي مدى يمكن أن يتحولوا إلى تهديد لإيران في المستقبل؟ طالما استمر التنافس بين طهران والرياض، يمكننا أن نرى انعكاساته وتداعياته في أفغانستان". وأضاف المحلل أن طالبان ستسعى على المدى القصير إلى إقامة علاقة سلمية مع إيران طالما أنها تسعى للحصول على اعتراف دولي وإقليمي. لكنه أضاف، كجماعة أيديولوجية، لا تستطيع طالبان الحفاظ على علاقات جيدة مع إيران على المدى الطويل. وقال "ستكون لدينا مشاكل جدية معهم"، مضيفًا أنه في ظل الوضع الحالي، تحاول طالبان الفصل بين القضايا السياسية والأيديولوجية. وختم بالقول، "بالإضافة إلى ذلك، لدينا خلافات حول قضايا المياه. يقوم الأفغان الآن ببناء السدود على نهري هلمند وحريرود. إذا لم يمنحوا إيران حقوق المياه، فستكون هناك مشكلة كبيرة من شأنها أن تعطل العلاقات"."