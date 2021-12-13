عربي-دولي

حادث في بحر البلطيق.. انقلاب سفينة وعملية إنقاذ ضخمة

Lebanon 24
13-12-2021 | 06:30
A-
A+
Doc-P-896454-637749952197300977.jpg
Doc-P-896454-637749952197300977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اصطدمت سفينتا شحن، الاثنين، في بحر البلطيق بين جزيرة بورنهولم الدنماركية ومدينة إيستاد السويدية، بينما بدأت السلطات عمليات الإنقاذ.

وقالت الإدارة البحرية السويدية إن السفينة "كارين هوي" المسجلة في الدنمارك انقلبت، وفق "رويترز".

من جانبه، ذكر مركز العمليات الدفاعية المشتركة في الدنمارك أن شخصين كانا على متنها وإنهما في عداد المفقودين.

وأضاف أن السفينة الأخرى التي تحمل اسم "سكوت كاريير" المسجلة في بريطانيا تعمل وطاقمها بخير.

وقال سورين هوي مدير شركة "ريديريت هوي" التي تملك السفينة "كارين هوي": "يمكنني تأكيد أن حادثا قد وقع لكنني لا أعرف ملابساته".

وأضاف أن السفينة غير المحملة كانت تبحر من سودرتالغ في السويد إلى نيكوبينغ فالستر في جنوب الدنمارك وعلى متنها شخصين.

وتابع: "عملية إنقاذ ضخمة جارية الآن".

وقال متحدث باسم معهد الأرصاد الجوية في الدنمارك إنه كان هناك ضباب في المنطقة وقت وقوع الحادث الساعة 3:30 صباحا.

وذكر مركز العمليات الدفاعية المشتركة في الدنمرك إن الحادث وقع في المياه الإقليمية السويدية وإن السفينتين كانتا تبحران في نفس الاتجاه عندما حدث التصادم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2021-12-13
09:00 | 2021-12-13
08:30 | 2021-12-13
08:00 | 2021-12-13
07:30 | 2021-12-13
07:13 | 2021-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website