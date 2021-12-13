مسؤول يكشف التاريخ.. فرنسا على موعد مع موجة سادسة من "كورونا"

قال مسؤول تنفيذي في أحد المستشفيات الفرنسية إن البلاد ستتعرض لموجة سادسة من كوفيد-19 الشهر المقبل، بسبب ظهور المتحور الجديد للفيروس والمعروف باسم "أوميكرون" الأشد نشرا للعدوى.وأضاف مارتن هيرش، مدير مجموعة مستشفيات "إيه بي- اتش بي" في باريس، أكبر شبكة مستشفيات في أوروبا، لإذاعة "آر.تي.إل": "لم نتفوه بكلمة واحدة عن الموجة السادسة وهي "أوميكرون" التي ستأتي لاحقا في كانون الثاني، في حين لا تزال البلاد في خضم الموجة الخامسة من الجائحة الناجمة عن السلالة "دلتا".وكانت السلطات الصحية الفرنسية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 48 وفاة و43848 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذر، أمس الأحد، من أن المملكة المتحدة ستواجه "موجة هائلة" من سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا، قائلا إن "جرعتي اللقاح لن تكونا كافيتين لاحتواء هذه السلالة".