في المكسيك.. إصابة 17 شخصاً في صدامات بين الشرطة والمهاجرين

أصيب 17 شخصاً بينهم 13 شرطيا بجروح في صدامات بين الشرطة ومهاجرين في المكسيك.



واندلعت أعمال العنف عند المدخل الجنوبي للعاصمة عندما حاول مهاجرون بطريقة غير شرعية التظاهر للمطالبة بتسوية أوضاعهم.

وقامت فرق الانقاذ بإسعاف 13 شرطياً مصاباً و 4 أشخاص كانوا بحاجة إلى رعاية طبية.

وكان المهاجرون الذين غادروا الحدود مع غواتيمالا في 23 تشرين الأول يرغبون في الذهاب إلى كنيسة سيدة غوادالوبي في شمال المدينة، للقيام بالحج السنوي.

والخميس، لقي 55 مهاجراً على الأقل حتفهم في حادث مروري وقع في جنوب شرق المكسيك. وكانوا قد دفعوا المال لمهربين لتأمين وصولهم إلى الولايات المتحدة بحثا عن حياة أفضل.