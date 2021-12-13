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باكستان تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

Lebanon 24
13-12-2021 | 08:30
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أكدت باكستان، اليوم الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" في مدينة كراتشي الأكثر اكتظاظا بالسكان.

وقال المعهد الوطني للصحة في باكستان إن "عينة مشتبه بها مؤخرا من كراتشي هي بالفعل متحور "أوميكرون"، لافتا إلى أن "هذه هي الحالة الأولى المؤكدة، ولكن هناك مراقبة مستمرة للعينات المشتبه بها لتحديد الاتجاهات".

وكان مسؤول بوزارة الصحة الباكستانية قد قال لوكالة "رويترز"، الأسبوع الماضي، إن السلطات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا بدأت التحقيق في أول حالة يشتبه في إصابتها بمتحور "أوميكرون".

وفرضت باكستان هذا الشهر قيودا على السفر إلى عدة دول في جنوب إفريقيا، في أعقاب اكتشاف متحور "أوميكرون".
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