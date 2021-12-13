عربي-دولي

اختتام جلسة حوار أمني سعودي إيراني في عمان

Lebanon 24
13-12-2021 | 10:30
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اختتمت في عمان جلسة الحوار الأمني بين السعودية وإيران بمشاركة خبراء من الجانبين، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم". 

وناقشت الجلسة، التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن ومقره عمان، عددا من القضايا الأمنية والتقنية ركزت على الحد من تهديد الصواريخ واليات الإطلاق، والاجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين وتحديدا في ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي ومحاور اخرى.

وقال الأمين العام للمعهد العربي لدراسات الأمن أيمن خليل، إن أجواء من الاحترام المتبادل سادت الجلسة، التي أظهرت رغبة متبادلة من الطرفين في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الاقليمي، بما ينعكس على ازدهار شعوب المنطقة.

وبين أبو الرب، أن مزيداً من الجلسات بين الطرفين سيتم عقدها في وقت قريب، لمتابعة توصيات الحوار الامني والتقني وصياغة تفاصيله.

يذكر أن المعهد العربي لدراسات الأمن يعتبر من المؤسسات القليلة المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، والمعني بمتابعة كل ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل وحظر الانتشار النووي وقضايا الأمن النووي.
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