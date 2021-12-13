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عربي-دولي
وفاة أول مريض بـ"أوميكرون" في بريطانيا
Lebanon 24
13-12-2021
|
07:13
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن مريضا واحدا على الأقل توفي بعد إصابته بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
وأضاف جونسون أثناء زيارته لمركز تطعيم بالقرب من بادينغتون في غرب لندن: "للأسف، نعم، يؤدي متحور أوميكرون إلى دخول المستشفى، وللأسف تم تأكيد وفاة مريض واحد على الأقل بسبب هذا المتحور".
وتابع: "أعتقد أن الفكرة التي تعتبر أن أوميكرون أكثر اعتدالا، يجب أن نضعها على جنب، ونركز حاليا على الوتيرة التي ينتشر بها بين السكان، وبالتالي فإن أفضل شيء يمكننا القيام به هو الحصول على الجرعة المعززة".
المصدر: سكاي نيوز
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