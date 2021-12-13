عربي-دولي

هل أعيد فتح ممثلية إيران في السعودية؟

Lebanon 24
13-12-2021 | 13:30
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قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، إن "الأنباء عن إعادة فتح مثلية ايران في السعودية ليست صحيحة".

وأوضح محمود عباس زاده مشكيني قائلا: "الأنباء عن إعادة فتح مثلية إيران في السعودية ليست صحيحة، ولم يرد الموضوع على جدول أعمال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان".

وأضاف مشكيني: "تجري حاليا محادثات تمهيدية بين إيران والسعودية على مستوى الخبراء"، لافتا إلى أنه "يجب القيام بهذه الاستعدادات، ومن ثم الدخول في حوار رسمي بين البلدين".

وأكملت: "زعمت بعض المصادر، أن الاجتماع الأخير للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان ناقش إعادة فتح مكتب تمثيلي لإيران في جدة".
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