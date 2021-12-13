عربي-دولي

مراهق روسي يفجر قنبلة في مدرسة أرثوذكسية

Lebanon 24
13-12-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-896524-637750032955940137.jpg
Doc-P-896524-637750032955940137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انفجرت قنبلة محلية الصنع في مدرسة ملحقة بدير أرثوذكسي أسفرت عن إصابة 12 شخصًا، من بينهم شاب يبلغ من العمر 15 عامًا، حسبما ذكرت السلطات الروسية الاثنين.

وقالت السلطات إن المفجر المشتبه به كان طالبًا سابقًا بالمدرسة يبلغ من العمر 18 عاما. ونجا الشاب وهو الآن في العناية المركزة.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس أن الانفجار وقع في دير فلاديتشني في سيربوخوف، على بعد 105 كيلومترات خارج موسكو.

وتشير التقارير الإعلامية إلى المراهق ربما كان مدفوعا بكراهية المعلمين والراهبات.

وتم إجلاء الموظفين والطلاب من مكان الحادث. فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا في الحادث.

وكانت هجمات مسلحة كهذه في أماكن عامة ومدارس نادرة الحدوث في روسيا عادة، إلا أن هذه المآسي كثرت في السنوات الأخيرة ولا سيما حوادث إطلاق النار ما أدى إلى تشديد التشريعات حول حيازة الأسلحة بأمر من الرئيس فلاديمير بوتن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-12-13
13:00 | 2021-12-13
12:43 | 2021-12-13
12:30 | 2021-12-13
11:30 | 2021-12-13
11:00 | 2021-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website