عربي-دولي

وزيرا خارجية قطر وأميركا يبحثان مستجدات الوضع في أفغانستان

Lebanon 24
13-12-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-896526-637750035086221508.jpg
Doc-P-896526-637750035086221508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن علاقات التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع في أفغانستان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن بالوزير القطري الأحد بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأفادت الوكالة بأن الاتصال استعرض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وناقش مستجدات الأوضاع في أفغانستان، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومنتصف آب الماضي، سيطرت طالبان على أفغانستان بالكامل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب العسكري من البلاد الذي جرى وفقا لاتفاق وقّعته الحركة والولايات المتحدة في الدوحة.

ولعبت قطراً دوراً محورياً في تسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان وإعادة تأهيل المطارات الأفغانية.

وقوبلت الجهود القطرية في أفغانستان بالترحيب من الرئيس الأميركي جو بايدن، ومن المجتمع الدولي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-12-13
13:00 | 2021-12-13
12:43 | 2021-12-13
12:30 | 2021-12-13
11:30 | 2021-12-13
11:00 | 2021-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website