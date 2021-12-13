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عربي-دولي
لافروف وعبد اللهيان يؤكدان اعتزامهما استئناف الاتفاق النووي الإيراني في شكله الأصلي
Lebanon 24
13-12-2021
|
15:00
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أكد كل من وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، ووزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي بينهما، اليوم الإثنين، اعتزامهما استئناف الاتفاق النووي الإيراني.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية حول الاتصال الهاتفي الذي جاء بمبادرة من الجانب الإيراني: "أكد الطرفان عزمهما على استئناف "الاتفاق النووي" في شكله الأصلي المتوازن، الذي أقره مجلس الأمن الدولي. كما أكدا أن هذا هو السبيل الوحيد الصحيح لضمان حقوق ومصالح جميع المشاركين في الاتفاقات الشاملة".
هذا وقال مسؤول إماراتي بارز، إن بلاده تريد تجنب صراع كبير من شأنه أن يورط الولايات المتحدة ودول المنطقة بأي ثمن، في إشارة إلى تصعيد محتمل مع إيران بسبب برنامجها النووي.
وأوضح أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، في تصريحات لمركز أبحاث مقره الولايات المتحدة "نريد تجنب صراع كبير من شأنه أن يورط الولايات المتحدة أو فعليا دول المنطقة... مصلحتنا هي محاولة تجنب ذلك بأي ثمن".
ولدى أبو ظبي، التي أقامت علاقات مع إسرائيل العام الماضي، مخاوف مشتركة مع واشنطن وتل أبيب تجاه طموحات إيران النووية وبرامجها الصاروخية، لكنها تحاول تحقيق التوازن بين تحجيم إيران وحماية مصالحها الاقتصادية كمركز سياحي وتجاري بعد جائحة كوفيد-19 في مواجهة المنافسة الاقتصادية المتزايدة في المنطقة.
وأضاف قرقاش أن الإمارات تريد إيجاد "قاسم اقتصادي مشترك" لتحسين العلاقات مع إيران وتركيا وسوريا، حتى في الوقت الذي تبني فيه أبو ظبي على العلاقات التي أقامتها مع إسرائيل.
من جهته قال المحلل السياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله "حان وقت التهدئة وليس التصعيد. إذا كان لدى إسرائيل الرغبة (في التصعيد)، فلن نشاركها".
وترفض إيران الشكوك الغربية بأنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وتقول إن أنشطتها النووية لأغراض مدنية متعلقة بالطاقة.
وتقول أيضا إنها التزمت ببنود اتفاق 2015 بحسن نية وتريد رفع جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من الصفقة.
وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، قد زار طهران الأسبوع الماضي وشدد على أن تطوير العلاقات الحميمة والأخوية مع إيران من أهم أولويات أبو ظبي.
المصدر:
سبوتنيك
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