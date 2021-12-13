عربي-دولي

لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس توجه تهم "الازدراء" لمسؤول سابق في إدارة ترامب

Lebanon 24
13-12-2021 | 16:30
A-
A+
Doc-P-896590-637750169160966243.jpg
Doc-P-896590-637750169160966243.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المقرر أن توصي لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس الأميركي، اليوم الاثنين، تهمة ازدراء الكونغرس لرئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز.
وكان ميدوز قد رفض المثول أمام لجنة التحقيق التي تسعى للحصول على معلومات حول عمل الإدارة الأميركية السابقة، معتبرا أن استدعاءه للإدلاء بالشهادة "غير شرعي". 
وأصدرت اللجنة المكونة من تسعة أعضاء تقريرا من 51 صفحة يوضح بالتفصيل أسئلتهم حول المستندات التي قدمها ميدوز إلى اللجنة، بما في ذلك 6600 صفحة من السجلات المأخوذة من حسابات البريد الإلكتروني الشخصية ونحو 2000 رسالة نصية.
ولم تنشر اللجنة الوثائق، لكنها قدمت تفاصيل حول جهود ميدوز لمساعدة الرئيس السابق دونالد ترامب في قلب هزيمته في الانتخابات الرئاسية، والاتصالات التي أجراها مع أعضاء الكونغرس ومنظمي التجمع الحاشد عقد صباح يوم 6 كانون الثاني قبيل اقتحام مبنى الكابيتول.
وقالت اللجنة إنها تريد معرفة المزيد عما إذا كان ترامب قد شارك في مناقشات بشأن استجابة الحرس الوطني والتي تأخرت لساعات مع تصاعد العنف على الشرطة في مبنى الكابيتول.
وبحسب التقرير فإن الوثائق التي قدمها ميدوز تظهر أنه أرسل بريدا إلكترونيا إلى شخص مجهول يقول إن عناصر الحرس الوطني سيكونون حاضرين "لحماية مؤيدي ترامب"، مشيرا إلى أن ميدوز "يتمتع بموقع فريد لتقديم معلومات أساسية، بعد أن لعب دورا رسميا في البيت الأبيض ودورا غير رسمي مرتبط بحملة إعادة انتخاب ترامب".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-12-13
16:48 | 2021-12-13
16:45 | 2021-12-13
16:43 | 2021-12-13
16:30 | 2021-12-13
16:18 | 2021-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website