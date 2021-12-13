عربي-دولي

جونسون يدعو بوتن إلى "خفض التوتر" بأوكرانيا.. والكرملين يعلق

Lebanon 24
13-12-2021 | 12:43
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قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون أجرى محادثة، الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطلب منه "خفض التوتر" مع أوكرانيا، محذرا من أن أي تدخل عسكري سيشكل "خطأ استراتيجيا".
وذكرت الحكومة في بيان أن جونسون أعرب خلال الاتصال الهاتفي "عن قلق المملكة المتحدة العميق بشأن تعزيز القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا".
وأضاف: "كما كرر جونسون أهمية العمل عبر القنوات الدبلوماسية من أجل خفض التوتر".
من جهته، قال الكرملين إن بوتين شرح لرئيس الوزراء البريطاني خلال مكالمة هاتفية بينهما أبرز محاور تقييمه للوضع الحالي في أوكرانيا.
وتابع: "بوتن أكد لرئيس الوزراء البريطاني ضرورة الشروع الفوري بمفاوضات التوصل إلى اتفاقيات واضحة تستبعد أي تقدم إضافي لحلف شمال الأطلسي نحو الشرق".
وأوضح أن بوتين قدم لجونسون "أمثلة ملموسة" حول نهج كييف "المدمر والمعرقل" لاتفاقيات مينسك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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