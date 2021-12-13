جونسون يدعو بوتن إلى "خفض التوتر" بأوكرانيا.. والكرملين يعلق

قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون أجرى محادثة، الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطلب منه "خفض التوتر" مع أوكرانيا، محذرا من أن أي تدخل عسكري سيشكل "خطأ استراتيجيا".وذكرت الحكومة في بيان أن جونسون أعرب خلال الاتصال الهاتفي "عن قلق المملكة المتحدة العميق بشأن تعزيز القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا".وأضاف: "كما كرر جونسون أهمية العمل عبر القنوات الدبلوماسية من أجل خفض التوتر".من جهته، قال الكرملين إن بوتين شرح لرئيس الوزراء البريطاني خلال مكالمة هاتفية بينهما أبرز محاور تقييمه للوضع الحالي في أوكرانيا.