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نتنياهو: إخطار إسرائيل لأميركا قبل شن ضربة على إيران "خطأ فادح"

Lebanon 24
13-12-2021 | 16:30
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انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الحكومة بعد تقرير كشف أن تل أبيب تشاورت مع واشنطن قبل شن هجمات على منشأة نووية إيرانية وقاعدة صواريخ، معتبرا أنه "خطأ فادح".

وقال نتنياهو خلال اجتماع لكتلة حزب "الليكود" في الكنيست: "رأيت تقريرا في صحيفة نيويورك تايمز يفيد بأن إسرائيل تطلع الولايات المتحدة على آخر المستجدات بشأن عملياتها وخططها تجاه إيران.. إذا كان هذا صحيحا، فهذا خطأ فادح".

وأشار إلى أنه "ليس سرا أن الحكومة الحالية تعارض أي هجوم على إيران، لذلك فإن تعهد (رئيس الوزراء نفتالي) بينيت و(وزير الخارجية يائير) لابيد بإبلاغ الإدارة الأميركية بشكل مسبق وسياسة عدم المفاجآت هو في الواقع دعوة لإحباط أي عملية مهمة يمكن أن توقف البرنامج النووي".

وهاجم نتنياهو في السابق الحكومة لموافقتها على سياسة "لا مفاجآت" مع الولايات المتحدة، كما اعتبر أنه "في حال إحجام واشنطن عن تهديد إيران بشن حملة عسكرية ضدها، فعلى إسرائيل أن تشن هذه الحملة دون الإعلان عنها مسبقا".
 
 
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