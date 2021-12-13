عربي-دولي

البنتاغون: لن يُعاقب عسكريون أميركيون على خلفية مقتل مدنيين في كابول

Lebanon 24
13-12-2021 | 16:45
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الإثنين، أنه لن تتم معاقبة العسكريين الأميركيين الذين شاركوا في غارة بطائرة مسيّرة أسفرت عن مقتل 10 مدنيين بينهم سبعة أطفال في كابول في نهاية آب.
     
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: "لم تكن هناك أدلة قوية كافية لتحميل مسؤوليات شخصية".
 
واتخذ وزير الدفاع لويد أوستن القرار بشأن هذه الضربة التي حدثت في الأيام الأخيرة من الوجود الأميركي في أفغانستان بعد تلقيه تقريراً من 2 من كبار الضباط.
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