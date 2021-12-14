عربي-دولي

الصين ترصد أول إصابة بـ"أوميكرون".. ومئات الآلاف في الحجر

Lebanon 24
14-12-2021 | 00:00
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رصدت الصين، الاثنين، أول إصابة بالمتحور الجديد من كورونا المعروف باسم "أوميكرون"، فيما قررت السلطات إخضاع مئات الآلاف للحجر وسط تفشي الفيروس مؤخرا.


وقالت صحيفة "تيانجين ديلي" التابعة للحكومة، إن السلطات اكتشفت حالة إصابة بـ"أوميكرون" في مدينة تيانجين شمالي البلاد، مؤكدة أن المصاب دخل الصين من بلد آخر لم تكشف عن اسمه.

وأفادت الصحيفة أن المريض لم تظهر عليه أي أعراض "كوفيد 19"، قبل أن تؤكد الاختبارات المعملية إصابته بالمتغير "أوميكرون".
 
وفي الوقت ذاته، يخضع مئات الآلاف في مقاطعة تشجيانغ الصناعية للحجر الصحي، حيث علقت الدولة عمليات تجارية وألغت رحلات جوية وأحداثا أخرى.
 
وأبلغت المقاطعة، الأحد، عن 74 إصابة ظهرت عليها أعراض مؤكدة، أي ما يقترب من ضعف حالات اليوم السابق.

وتتأهب أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لاحتمال مزيد من التفشي للمرض، بينما تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في شباط المقبل.

والأحد قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور "أوميكرون" يبدو أسرع انتشارا من نظيره "دلتا"، لكنه يسبب أعراضا أقل حدة، بينما شددت على أن المعلومات عنه لا تزال غير مكتملة.

وتراجعت عدد الإصابات الجديدة بالفيروسات في الصين إلى حد كبير، بعد تنفيذ مجموعة من القيود المشددة على الحدود، وإجراء الاختبارات الجماعية وعمليات الإغلاق التي تستهدف مناطق بعينها.

وسجلت البلاد 101 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19"، الاثنين، من بينها 21 حالة قادمة من الخارج، وفقا لبيانات لجنة الصحة الوطنية.
 
المصدر: سكاي نيوز
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