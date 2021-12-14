عربي-دولي

بلينكن يتهم بكين بـ"أعمال عدوانية" في بحر الصين الجنوبي

Lebanon 24
14-12-2021 | 01:30
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دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، الصين إلى وقف ما وصفه بـ "أعمال عدوانية" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال جولة هي الأولى له في جنوب شرق آسيا.


وصرح بلينكن في كلمة بجامعة إندونيسيا في العاصمة جاكرتا "نحن مصممون على ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، حيث تهدد أعمال بكين العدوانية تبادلات تجارية تزيد قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار كل عام".

وشدد على تمسك واشنطن بـ"السلام والاستقرار في مضيق تايوان" الذي بات أكثر من أي وقت مضى في قلب التوتر الشديد بين أكبر اقتصادين في العالم.
 
وأكد بلينكن رغبته في تعزيز التحالفات مع دول المنطقة، متعهدا بـ "حماية حق كل الدول في اختيار طريقها الخاص، بلا ضغط ولا ترهيب".
 
واعتبر أنه "ليست هناك منافسة" بين منطقة تتمحور حول الولايات المتحدة أو تتمحور حول الصين، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأوضح: "هناك كثير من القلق، من شمال شرق آسيا إلى جنوب شرق آسيا، ومن نهر ميكونغ إلى جزر المحيط الهادئ، بشأن أعمال بكين العدوانية.
المصدر: سكاي نيوز
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