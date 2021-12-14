شقيق أسانج: أخشى أن يموت أخي

قال غابرييل شيبتون شقيق جوليان أسانج، الاثنين، إنه يخشى وفاة مؤسس موقع "ويكيليكس" خلال المعركة القانونية ضد تسليمه من بريطانيا إلى الولايات المتحدة.





وتظاهر شيبتون، وهو منتج سينمائي، أمام القنصلية البريطانية في مانهاتن مع مجموعة من نحو 30 شخصا، بينهم الممثلة الأميركية الكوميدية سوزان ساراندون والموسيقي البريطاني روجر ووترز مؤسس فرقة "بينك فلويد".

وقال شيبتون إنه "قلق جدا" حيال ما يثقل كاهل جوليان ويزيد الضغط عليه، وأضاف لوكالة "فرانس برس": "نحن نعيش في خوف من أنه لن يصمد أو أن يموت" خلال الإجراءات القضائية المتعلقة بتسليمه.



وهي ليست أول مرة يبدي فيها شيبتون قلقه حيال صحة أخيه البالغ 50 عاما، فيما كانت خطيبة أسانج، ستيلا موريس، كشفت لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الأحد، أنه أصيب نهاية تشرين الاول بجلطة دماغية في السجن.