22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
البنتاغون: لن يُعاقب عسكريون جراء الضربة الجوية في كابول
Lebanon 24
14-12-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الإثنين أنه لن تتم معاقبة العسكريين الأميركيين الذين شاركوا في غارة بطائرة مسيّرة أسفرت عن مقتل 10 مدنيين بينهم سبعة أطفال في كابول في نهاية أغسطس الماضي.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي: "لم تكن هناك أدلة قوية كافية لتحميل مسؤوليات شخصية".
وأكد كيربي أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، قبل بالتوصيات المقدمة بشأن هذه الضربة التي حدثت في الأيام الأخيرة من الوجود الأميركي في أفغانستان بعد تلقيه تقريرا من اثنين من كبار الضباط.
وأشار المتحدث إلى أنه كان من الواجب النظر في التهديد الكبير التي كان يواجه القوات الأميركية بعد انفجار قنبلة خارج مطار كابول، والذي تسبب بمقتل 13 جنديا أميركيا.
وأضاف "في هذه القضية، وبالنظر إلى الصورة العامة لتلك الغارة بالذات .. لا توجد هناك أسس قوية لبناء قضية تستدعي المحاسبة الشخصية".
لكن وزارة الدفاع الأميركية أكدت أنها ستعمل على توفير تعويضات مالية ومنح إقامة للعائلات الضحايا الأفغان الذين قتلوا في الغارة، مؤكدة أنها على تواصل مع إحدى منظمات الإنقاذ التي كان أحد الضحايا موظفا لديها.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
12:15 | 2021-12-13
13/12/2021 12:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ أممي مهم بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن الكهرباء والدولار
Lebanon 24
كلامٌ أممي مهم بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن الكهرباء والدولار
11:14 | 2021-12-13
13/12/2021 11:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2021-12-14
14/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
15:04 | 2021-12-13
13/12/2021 03:04:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حارة في دولة أوروبية تصبح عربيّة.. أهلاً بكم في "سوريا مصغرة"
Lebanon 24
حارة في دولة أوروبية تصبح عربيّة.. أهلاً بكم في "سوريا مصغرة"
14:00 | 2021-12-13
13/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:30 | 2021-12-14
تحذير عالمي.. درجات الحرارة سترتفع في سيبيريا
07:30 | 2021-12-14
"ملف إيران في جعبته".. مسؤول أميركي بارز يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
07:00 | 2021-12-14
مفاجأة عن "كورونا" و "أوميكرون".. خبيرة في "الصحة العالمية" تكشف الكثير
06:53 | 2021-12-14
لا "أوميكرون" ولا "دلتا"... تحذير من متغيّر جديد لـ"كورونا" سيضرب هذا البلد
06:30 | 2021-12-14
شكري يبحث في قبرص تعزيز التعاون بين البلدين
06:00 | 2021-12-14
جمود مباحثات النووي.. إيران تتهم الغرب بـ"لعبة إلقاء اللوم"
فيديو
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
08:00 | 2021-12-14
14/12/2021 15:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
02:33 | 2021-12-14
14/12/2021 15:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
15:04 | 2021-12-13
14/12/2021 15:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact