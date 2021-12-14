ماذا عن الدور الأوروبي في الشرق الأوسط؟

يرى العلماء والممارسون الأوروبيون أن أوروبا أصبحت متفرجا أكثر منه لاعباً فعالاً. على سبيل المثال، حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل مؤخرًا من "إن الأوروبيين معرضون لخطر أن يصبحوا أكثر فأكثر هدفًا وليس لاعبًا في الشؤون الدولية، ومتفاعلين مع قرارات الآخرين، بدلاً من قيادة الأحداث وتشكيلها بأنفسهم. من خلال هذا التصور، قدم الاتحاد الأوروبي بيروقراطيه عبر بوصلة استراتيجية، والتي يقول بوريل إنها "ليست عصا سحرية، لكنها دليل للعمل، وتحديد الاتجاه".وبحسب مجلة "ذا ناشونال انترست" الأميركية، "على الرغم من عدم إصدار نص البوصلة الاستراتيجية بعد، أوضحت التفاصيل التفصيلية التي قدمها بوريل في مؤتمر صحفي عقب تقديم مسودة النص إلى وزراء الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مقالته في Project Syndicate، أن خطة العمل هذه موجهة نحو التحديات داخل أوروبا وأقل نشاطًا للعالم خارج حدودها. بعبارة أخرى، تسعى البوصلة الإستراتيجية إلى تحسين المرونة الأمنية للاتحاد في مجملها، مما يوفر، وفقًا لصحيفة الحقائق المقدمة من خدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، "إجابات للاتحاد الأوروبي ليصبح مزودًا للأمن لمواطنيه، ويتصرف بشكل أسرع وأكثر حسماً لحماية القيم والمصالح الأوروبية". على الرغم من أن الاستراتيجية وعدت بشكل غامض بالمساهمة في السلام والأمن الدوليين، إلا أنها تلمح إلى تعزيز شراكة الاتحاد الأوروبي القائمة بالفعل مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وعدد من البلدان ذات التفكير المماثل، دون أي تفاصيل محددة".وأضافت المجلة، " قبل إصدار البوصلة الاستراتيجية المعتمدة في آذار المقبل، ينبغي على مخططي السياسة الخارجية والبيروقراطيين في الاتحاد الأوروبي التفكير في الكيفية التي يطمح بها الاتحاد إلى أن يصبح قوة جيوسياسية ويتعامل مع التحديات والمشاكل التي تتجاوز حدود مناطقه وجواره. على سبيل المثال، عانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من التوترات الطائفية والصراعات المسلحة والحرب الأهلية والاعتداءات. كل ذلك كان له بالفعل آثار خطيرة على التكامل الاجتماعي والنسيج الأمني في أوروبا، لكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الرغبة، ناهيك عن القدرات الكافية، لمعالجة صراعات الشرق الأوسط في تلك المنطقة، بدلاً من مواجهتها بمجرد أن تمتد إلى أوروبا. ومن ثم، فإن التطورات التاريخية، وكذلك الأقوال والأفعال الأوروبية، تشير إلى أن الحديث عن دور الاتحاد الأوروبي كمزود للأمن في الشرق الأوسط هو باطل ولاغ. على الرغم من ذلك، تشير التطورات الناشئة والمتدهورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى قادة الاتحاد الأوروبي، لا سيما أولئك الذين يؤيدون وجود سياسة أمنية متماسكة مثل البوصلة الإستراتيجية، إلى أن توفير الأمن في هذه المنطقة يعني أنهم سيواجهون أشكالًا جديدة من انعدام الأمن".وبحسب المجلة، "تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات خطيرة غير عسكرية بما في ذلك المياه والغذاء وانعدام الأمن البيئي. في ورقتهما المقدمة من معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، يجادل كل من فلورنس جوب وكليمنتين لينارد بأنه في حين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساهمت بنسبة 3٪ فقط من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية على مدار القرن ونصف القرن الماضي، إلا أنها ستتأثر بشدة بآثارها. في العام 2019، 13 من أصل 20 دولة كانت تعاني من الإجهاد المائي في العالم العربي. لا يقع اللوم على تغير المناخ وحده: فسوء إدارة المياه يلعب أيضًا دورًا، فضلاً عن النمو الديموغرافي".وتابعت، "بالإضافة إلى العالم العربي، واجهت إيران بشكل دوري احتجاجات على ندرة المياه. اندلعت الجولة الأخيرة من الاحتجاجات الوحشية منذ 12 تشرين الثاني بلا نهاية تلوح في الأفق. في غضون ذلك، حذر مسؤول مناخي إيراني مؤخرًا من أن الخليج الفارسي سيتحول إلى أكثر مناطق المياه ملوحة في العالم في المستقبل القريب بفضل سياسات المياه في الدول الساحلية؛ وبالتالي، لن تتمكن أي محطة تحلية في دول مجلس التعاون الخليجي من توفير المياه الصالحة للشرب لمواطنيها. هذه التطورات السلبية، التي تشكل قمة جبل الجليد في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، ستؤدي إلى تصعيد وصراعات داخلية في دول المنطقة، فضلاً عن التدفق الجديد للاجئين بسبب المناخ المتجهين إلى أوروبا في المستقبل المنظور. فيما يسعى الأوروبيون إلى التركيز بشكل أكبر على حالات انعدام الأمن "الشديدة"، فإن حالات انعدام الأمن "الناعمة" في كل أنحاء الشرق الأوسط، تلك التي لا تنشأ عن التهديدات العسكرية، على وشك أن تتطور إلى تحديات أمنية حرجة لدول المنطقة وخارجها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي".وبحسب المجلة، "ما يمكن ويجب على الأوروبيين والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص فعله هو، أولاً، رؤية تزايد حالات انعدام الأمن غير العسكري في الشرق الأوسط كجزء من دور مزود الأمن المستقبلي الخاص بهم بموجب البوصلة الإستراتيجية، وثانيًا، إبراز قدراتهم التي امتدت لعقود في وضع القواعد والمعايير إلى الواجهة بهدف إيجاد إجابات جماعية لأصحاب المصلحة المتعددين على حالات انعدام الأمن المتزايدة في المنطقة. كما أن الدور القيادي للاتحاد الأوروبي في الوساطة وبناء الإجماع حول التحديات المشتركة سيسهم بشكل إيجابي في تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الدول. وعلى نفس القدر من الأهمية، فإنه سيعرض أيضًا صورة إيجابية عن الاتحاد الأوروبي لقلوب وعقول شعوب الشرق الأوسط، الذين سيرون الاتحاد ككيان حقيقي يمكن لدولهم الاعتماد عليه في معالجة حالات انعدام الأمن الناعمة التي تواجهها منطقتهم. تتمتع البوصلة الإستراتيجية، كما يطلق عليها "خطة العمل"، بالقدرات اللازمة لمواجهة هذه التحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي أماكن أخرى من خلال وضع المعايير والشراكة مع الدول الإقليمية بشأن حالات انعدام الأمن عبر الوطنية".وختمت المجلة، "على غرار الطريقة التي تنبأ بها توماس فريدمان مؤخرًا أن الولايات المتحدة يمكن أن تعيد إشراك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال نوع من دبلوماسية النظام البيئي، يمكن للاتحاد الأوروبي، وينبغي عليه، أن يغتنم الفرصة لتوفير الأمن ضد التهديدات غير العسكرية في المنطقة، سواء من خلال تعميق نفوذه أو تجنب موجة جديدة من الهجرة (المناخية) إلى الشواطئ الأوروبية".