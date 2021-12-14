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عربي-دولي
شكري يبحث في قبرص تعزيز التعاون بين البلدين
Lebanon 24
14-12-2021
|
06:30
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، على دور منتدى غاز شرق المتوسط في دعم التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في المنطقة.
وهنأ شكري قبرص بتسلمها رئاسة المنتدى الدورية من مصر في بداية العام المقبل 2022.
وخلال لقائه بالرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، سلّم شكري رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأشاد شكري بمستوى العلاقات بين البلدين من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون المصري القبرصي أثناء زيارة الرئيس القبرصي الأخيرة إلى القاهرة في سبتمبر الماضي، وكذلك الزيارات العديدة المتبادلة بين الجانبين على مختلف المستويات، مما يعكس الرغبة المشتركة في دفع ملفات التعاون الثنائي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن اللقاء: "تناول عدداً من مشروعات التعاون المطروحة في عدة مجالات أبرزها الطاقة والزراعة والنقل، وأهمية متابعة التعاون في مجال الربط الكهربائي خاصة عقب التوقيع على مذكرة التفاهم في هذا الشأن في أكتوبر 2021 وما تلاها من مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان للربط الكهربائي".
ومن جانبه أكد الرئيس القبرصي اهتمام بلاده الكبير بتوثيق التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والتطلع إلى تفعيل المشروعات المطروحة، والبحث عن آفاق جديدة للتعاون في ظل العلاقات الوثيقة والشراكة التي تجمع البلدين.
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