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عربي-دولي
تحذير عالمي.. درجات الحرارة سترتفع في سيبيريا
Lebanon 24
14-12-2021
|
08:30
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أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة عن ارتفاع قياسي بدرجة الحرارة في سيبيريا، وبلوغ الحرارة هناك في العام الماضي 38 درجة مئوية (100.4 درجة فهرنهايت).
وقال الخبراء إن درجة الحرارة البالغة 38 درجة مئوية في منطقة سيبيريا الروسية خلال موجة الحر في صيف 2020، تم الاعتراف بها على أنها رقم قياسي في القطب الشمالي.
وتم تسجيل درجة الحرارة في محطة مراقبة الأرصاد الجوية بمدينة فيرخويانسك الروسية في 20 حزيران 2020، وتم الاعتراف بها وسجلت رسميا من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وأوضحت هيئة الطقس والمناخ التابعة للأمم المتحدة إن موجة الحر تلك أشعلت حرائق مدمرة وتسببت في خسائر فادحة، ولعبت دورا رئيسيا في عام 2020 كونها واحدة من السنوات الثلاث الأكثر حرارة على الإطلاق.
هذا وتشهد المنطقة القطبية الشمالية درجات حرارة قصوى وتزداد بمعدل يزيد على ضعف المتوسط العالمي، مما دفع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى إنشاء فئة جديدة في "أرشيف الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة" لأعلى درجة حرارة مسجلة في دائرة القطب الشمالي.
وأضافت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن الأبحاث التاريخية من السجلات الوطنية لدول القطب الشمالي، بما في ذلك كندا، وجدت أيضا أنه لا توجد درجات حرارة معروفة تبلغ 38 درجة مئوية أو أعلى في أي مكان في الدائرة القطبية الشمالية.
من جهته، أوضح الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، أن "هذا السجل الجديد في القطب الشمالي هو واحد من سلسلة من الملاحظات التي تدق ناقوس الخطر بشأن التغير المناخي" في العالم.
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