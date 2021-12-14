لا "أوميكرون" ولا "دلتا"... تحذير من متغيّر جديد لـ"كورونا" سيضرب هذا البلد

فيما لا يزال العالم يتخبط حول "أوميكرون" المتحور الجديد من "كورونا" الذي ظهر في القارة الإفريقية، بين من يطمئن إلى أنه أقل فتكا من "دلتا" وبين من يحذر من أنه أكثر انتشارا بكثير ولا تمنع اللقاحات انتقاله، أطل شبح متحور آخر.فقد حذر عدد من الخبراء من أن المتغير التالي لـ"كورونا" من المرجح أن يظهر في بابوا غينيا الجديدة، أقرب جيران أستراليا، بسبب معدلات التلقيح المنخفضة للغاية هناك.وقال أدريان براوس، رئيس البرامج الإنسانية الدولية في الصليب الأحمر الأسترالي، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية: نشعر بالقلق من احتمال أن تكون بابوا غينيا الجديدة هي المكان التالي الذي سيظهر فيه متغير جديد للفيروس".كما أضاف محذرا من أنه "تم تلقيح أقل من 5 في المائة من السكان البالغين في غينيا، كما تلقى أقل من ثلث السكان في اندونيسا اللقاح أيضا، ما يعني بأن هناك دولتين على عتبة بابنا مباشرة تواجهان تحديات كبيرة بشأن توفير اللقاحات، وهذا أمر مقلق جداً "بدورها أوضحت ستيفاني فاكشر، عالمة الأوبئة في معهد بيرنت الأسترالي، أن هناك ارتفاع لاحتمال ظهور تحورات جديدة ضمن المجموعات السكانية التي لديها معدلات تلقيح منخفضة"