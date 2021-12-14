القوات الإيرانية: جاهزون لرد حاسم على أي اعتداء وإن كان محدوداً

أكدت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية أنها "على المستوى الميداني، جاهزة لرد حاسم وسريع وقاس على أي اعتداء، وإن كان محدودا".وفي هذا السياق، قال قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري: "على المستوى الاستراتيجي، لا ننوي الاعتداء على أحد، ولكن على المستوى الميداني، نحن جاهزون لرد حاسم وسريع وقاس على أي اعتداء، وإن كان محدودا".وأضاف باقري: "استراتيجياتنا وأهدافنا في مجال بناء القوة الرادعة تستند الى الأفكار والسياسات والأساليب الذكية، أكثر من اعتمادها على الصواريخ، ونعمل على تطوير هذه القدرات بما يتوافق مع متطلباتنا، وكذلك مستوى ونوع التهديدات المتصورة ضد البلاد".وأكمل: "لم نغفل لحظة عن تطوير قدراتنا الدفاعية والرادعة"، مشيرا إلى أن "العقوبات والضغوط تسببت بإثراء روح المقاومة والثقة بالذات لدينا، وضاعفت اعتمادنا على قدراتنا الداخلية، وكثفت جهود القوات الدفاعية للبلاد".