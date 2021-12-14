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زلزال بقوة 4.9 على مقياس ريختر يضرب جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية

Lebanon 24
14-12-2021 | 09:11
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أفادت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 4.9 على مقياس ريختر ضرب جزيرة جيجو.

ووقع الزلزال في البحر على بعد حوالي 32 كيلومترا من مدينة سيوغويبو بجنوب غرب الجزيرة.

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال وقع عند خط عرض 33.14 درجة شمالا، وخط طول 126.24 شرقا، وعلى عمق 17 كيلومترا، ولابد أن السكان شعروا بالزلزال بقوة.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار ناجمة عن الزلزال بعد، وفقا لما ذكرته الوكالة.
المصدر: روسيا اليوم
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