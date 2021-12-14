عربي-دولي

عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد "فاغنر".. واشنطن ترحب وموسكو تندد

Lebanon 24
14-12-2021 | 12:00
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رحبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بفرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات على مجموعة فاغنر، شبه العسكرية، وعلى ثمانية أشخاص وثلاث شركات مرتبطة بها بسبب "ممارساتها المزعزعة للاستقرار". 
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "تؤكد هذه الإجراءات التزامنا المشترك بالاستجابة لأعمال هذه المنظمة المزعزعة للاستقرار في نزاعات إقليمية متعددة، بما في ذلك أوكرانيا وسوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل". 
وأثنت الولايات المتحدة على التزام الاتحاد الأوروبي، بتعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وكذلك دعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا.
وأكدت واشنطن مواصلة العمل مع الاتحاد الأوروبي وشركائها في تعزيز القيم الديمقراطية المشتركة باستخدام الأدوات المتاحة". 
في المقابل، نددت روسيا، الثلاثاء، بالعقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، ووصفتها بأنها نوع من "الهستيريا" الذي يطبع تصرفات الغرب بإزاء هذه المسألة.
وانتقدت الخارجية الروسية في بيان لها "الهستيريا التي انتشرت في الغرب حول هذا الموضوع" وأشارت إلى أن "روسيا تحتفظ بحق الرد على الأعمال العدائية من جانب الاتحاد الأوروبي".
وتشمل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، منع ثمانية أشخاص من الحصول على تأشيرات سفر، وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الحرة
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