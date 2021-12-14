تونس .. رؤساء أحزاب يستنكرون قرارات قيس سعيد ويصفونها بـ"الانحراف الخطير"

عبر أمين عام حزب التيار الديمقراطي بتونس، غازي الشواشي، عن رفض قرارات الرئيس قيس سعيد، معلنا عن اتخاذ حزبه جميع التحركات النضالية التصعيدية، بما في ذلك الخروج إلى الشارع والاحتجاج.

كما انتقد الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قرارات الرئيس سعيد، معتبرا أنه "يواصل منهج تقسيم التونسيين، والمضي في الانقلاب على الدستور وعلى الديمقراطية"، بحسب إذاعة "موزاييك أف أم".وشدد الشابي على ضرورة تكثيف الضغط، رفقة كل القوى المدنية والسياسية الديمقراطية، من أجل التصدي "للانحرافات الخطيرة التي يقوم بها قيس سعيد والتي تنسف مقومات الدولة المدنية الديمقراطية".كما شدد على ضرورة المرور إلى انتخابات مبكرة، بعد إيجاد توافق وطني واسع بين جميع القوى الوطنية.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن مساء أمس الاثنين عن جملة من القرارات، أهمها تنظيم انتخابات تشريعية جديدة وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول 2022، وعرض مشاريع التعديلات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 حزيران.