عربي-دولي

تونس .. رؤساء أحزاب يستنكرون قرارات قيس سعيد ويصفونها بـ"الانحراف الخطير"

Lebanon 24
14-12-2021 | 12:30
A-
A+
Doc-P-896949-637751033131563787.jpg
Doc-P-896949-637751033131563787.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عبر أمين عام حزب التيار الديمقراطي بتونس، غازي الشواشي، عن رفض قرارات الرئيس قيس سعيد، معلنا عن اتخاذ حزبه جميع التحركات النضالية التصعيدية، بما في ذلك الخروج إلى الشارع والاحتجاج.
كما انتقد الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قرارات الرئيس سعيد، معتبرا أنه "يواصل منهج تقسيم التونسيين، والمضي في الانقلاب على الدستور وعلى الديمقراطية"، بحسب إذاعة "موزاييك أف أم".
وشدد الشابي على ضرورة تكثيف الضغط، رفقة كل القوى المدنية والسياسية الديمقراطية، من أجل التصدي "للانحرافات الخطيرة التي يقوم بها قيس سعيد والتي تنسف مقومات الدولة المدنية الديمقراطية".
كما شدد على ضرورة المرور إلى انتخابات مبكرة، بعد إيجاد توافق وطني واسع بين جميع القوى الوطنية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن مساء أمس الاثنين عن جملة من القرارات، أهمها تنظيم انتخابات تشريعية جديدة وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول 2022، وعرض مشاريع التعديلات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 حزيران.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-12-14
16:00 | 2021-12-14
15:30 | 2021-12-14
15:00 | 2021-12-14
14:30 | 2021-12-14
14:00 | 2021-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website