شي يقدم تعازيه لبايدن

قدم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، تعازيه إلى نظيره الأميركي جو بايدن في ضحايا الأعاصير التي ضربت مؤخرا عدة ولايات أميركية وخلفت عددا كبيرا من الضحايا ودمارا هائلا.

هذا وقال، شيوي وي، المتحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، إن بكين مستعدة لتقديم مساعدة إنسانية طارئة إلى المتضررين من الأعاصير في الولايات المتحدة، وفقا لاحتياجاتهم.وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم 11 ديسمبر حالة الطوارئ في ولاية كينتاكي التي تمثل الولاية الأميركية الأكثر تضررا جراء موجة الأعاصير القوية التي ضربت مناطق بجنوب وغرب الولايات المتحدة.فيما أعلن حاكم كينتاكي الأمريكية، آندي بشير، عن ارتفاع عدد ضحايا موجة الأعاصير التي ضربت الولاية مؤخرا إلى 74 قتيلا.